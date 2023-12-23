اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف "النزاع" فى اليمن إلى اتفاق جديد لوقف لإطلاق نار

السبت، 23 ديسمبر 2023 06:26 م
الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف "النزاع" فى اليمن إلى اتفاق جديد لوقف لإطلاق نار اليمن
أ ش أ

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 أعلنت الأمم المتحدة اليوم /السبت/ توصل الأطراف "المتحاربة" فى اليمن إلى اتفاق جديد؛ يقضى بالالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار؛ الذى من شأنه إنهاء الحرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج - فى تصريح نقلته قناة (اليمن) الفضائية - إن "أطراف النزاع" فى اليمن توصلت إلى الالتزام يفضى لوقف إطلاق النار، مرحبا بتوصل لهذا الالتزام الذى يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية فى اليمن، والانخراط فى استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

 







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