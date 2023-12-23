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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

السبت، 23 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلا على جنوب سيناء، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا)، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40) كم (س)، وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.






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