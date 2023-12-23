أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي آي بي" فى الصدارة بـ2.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 36.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، يليه سهم "حديد عز" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 270.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 907.6 مليون جنيه، ثم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول 15.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 725.1 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 1.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 716.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 25.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 646.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 34.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 601.7 مليون جنيه، ثم "المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، بحجم تداول 20.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 476.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 35.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 412.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 57.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 351.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.