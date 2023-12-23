اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. البصل بـ 18جنيها

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. البصل بـ 18جنيها الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم السبت:
 
-الطماطم بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيه.
 
‏-البصل الأبيض بـ 18جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16  جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10جنيهات.
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 20 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها.
 
-جوافة بـ 21 جنيها.
 
يوسفى بلدى 13.5 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
 
 
 
 






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة