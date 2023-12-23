أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. البصل بـ 18جنيها

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم السبت:

-الطماطم بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ 18جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10جنيهات.

بطاطا بـ10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها.

-جوافة بـ 21 جنيها.

يوسفى بلدى 13.5 جنيه

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.