14 سهمًا ترتفع بنسبة تفوق 10% في أسبوع الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 سهمًا بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات الأسبوع الماضي، والذي شهد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وسجلت الأسهم زيادة سعرية نتيجة تحسن نتائج الأعمال، واستمرار المضاربات على بعض الشركات، وضمت قائمة الأسهم الذهبية هذا الأسهم.

1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.25% ليصل إلى مستوى 13.450 جنيه.

2- المهندس للتأمين بنسبة 11.73% ليصل إلى مستوى 17.140 جنيه.

3- جولدن تكس للأصواف بنسبة 11.77% ليصل إلى مستوى 28.020 جنيه.

4- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 11.80% ليصل إلى مستوى 52.590 جنيه.

5- العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.02% ليصل إلى مستوى 1.114 جنيه.

6- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 14.09% ليصل إلى مستوى 23.160 جنيه.

7- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 14.26% ليصل إلى مستوى 1.242 جنيه.

8- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 14.29% ليصل إلى مستوى 0.320 جنيه.

9- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 16.24% ليصل إلى مستوى 3.150 جنيه.

10- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 16.45% ليصل إلى مستوى 22.800 جنيه.

11- العربية لحليج الأقطان بنسبة 18.45% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.

12- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 19.56% ليصل إلى مستوى 5.930 جنيه.

13- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 70.66% ليصل إلى مستوى 17.510 جنيه.

14- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 83.62% ليصل إلى مستوى 8.410 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.