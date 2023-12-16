8 أسهم بالبورصة ترتفع بأكثر من 15% فى أسبوع الانتخابات الرئاسية 2024

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق أكثر من 15% خلال أسبوع الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي ذلك استمرارًا لتحقيق سوق المال أداءً إيجابيًا بفضل تحقيق الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية، وزيادة عدد المستثمرين للأفراد للتحوط من انخفاض سعر الجنيه، وضمت القائمة:

1- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 15.23% ليصل إلى مستوى 0.280 جنيه.

2- المطورون العرب القابضة بنسبة 15.30% ليصل إلى مستوى 1.153 جنيه.

3- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 15.34% ليصل إلى مستوى 20.300 جنيه.

4- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 15.98% ليصل إلى مستوى 0.508 جنيه.

5- البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 17.59% ليصل إلى مستوى 20.920 جنيه.

6- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 22.17% ليصل إلى مستوى 0.562 جنيه.

7- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 23.08% ليصل إلى مستوى 23.520 جنيه.

8- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 66.35% ليصل إلى مستوى 0.346 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.