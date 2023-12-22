وأوضحت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية، اليوم الجمعة - إن هذه الزيارة تهدف إلى إظهار الدعم لجارة بولندا في حربها ضد روسيا، وأيضا محاولة من جانب الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات مع كييف، والتي توترت بسبب حزب القانون والعدالة الحاكم السابق في الأشهر الأخيرة، خاصة في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي خسرها حزب القانون والعدالة في نهاية المطاف.



وفي كييف، سيلتقي سيكورسكي، من بين آخرين، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا فيما أعلن سيكورسكي وصوله إلى العاصمة الأوكرانية عبر منصة X قائلا :" أول زيارة للخارج، لقد وصلت بالفعل"، وأرفق صورة تظهر ساحة ميخائيلوفسكي في وسط كييف.