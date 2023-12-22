مقتل عنصر شديد الخطورة بحوزته أسلحة نارية و5 كجم شابو و30 طربة حشيش بسوهاج

لقى عنصر شديد الخطورة، تخصص في تهريب المواد المخدرة حتفه فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية أثناء محاولة ضبط من خلال إستهدافه عن طريق حملة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حيث تبين أن المتحرى عنه هارب من عدة أحكام.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط 5 كيلو من مخدر الشابو و30 طربة من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات و3 دراحات بخارية و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 2000 جنيه

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهم وتم ضبطهم متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمعروف عنه تهريب المواد المخدرة المتنوعة بدائرة مركز البلينا بجلب كمية من المخدر تمهيدا لترويجها.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام العنصر الخطر بتهريب كمية من مخدرى الشابو والحشيش تمهيدا لبيعها.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من أستهداف المتحرى عنه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم إطلاق الأعيرة النارية مما حدا القوات مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة وبجواره بندقية أليه و2 خزينة و45 طلقة، وكمية من المواد المخدرة قدرت بحوالي 5 كيلوجرامات من مخدر الشابو و30 طربة من مخدر الحشيش ويزان حساس ومبلغ مالى 2000 جنيه.

تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الإستهداف وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة وتم التحفظ على المواد المخدرة المعثور عليها بحوزة العنصر الإجرامى المستهداف وجار تمشيط المنطقة المحيطة بالإستهداف وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا على للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.