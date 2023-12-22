محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا ويتفقد منافذ بيع السلع بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبي ة اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد شوارع مدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه بدأت الجولة بتفقد الهجان شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة متابعا أعمال النظافة التي تتم باستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيطؤ كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام انتهاء أعمال النظافة.

واستكمل الهجان، جولته بتفقد محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية.

ووجه المحافظ، بعمل النوبتجيات الليلية لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم، ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري ومدخل محور العصار.

وحرص محافظ القليوبية، على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل، مؤكدا أننا نعمل جميعاً للارتقاء بمحافظتنا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واختتم المحافظ، الجولة بالمرور على منافذ بيع السلع التموينية بمدينة الخصوص، حيث تفقد عددا من المحلات التجارية والهايبرات وذلك للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم ، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية على تفقد مصنع لتعبئة السكر والأرز بمدينة الخصوص، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

ورافق المحافظ كلاً من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوي أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، وياسر إبراهيم نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومسئولي إدارة التموين بمدينة الخصوص.