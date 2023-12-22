استمرار تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحا أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.

وتابع أن الخدمات بالمبادرة لا تقتصر على هذا بل تشمل أيضا خدمات تنظيم الأسرة، وعمل قوافل توعوية وتثقيف صحي للمنتفعات، بالإضافة للخدمات الوقائية والتى تتمثل فى عمل مسح ميدانى للأطفال للتأكد من تلقى الطعوم الروتينية، وأعمال صحة البيئة، وأخذ عينات ماء الشرب والمرور على شبكات معالجة المياه، وحمامات السباحة، وعمل حملات تفتيشية من قبل إدارة مراقبة الأغذية، إلى جانب عمل قوافل طبية مجانية للكشف على المواطنين فى كل التخصصات وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وعمل تقارير للعلاج على نفقة الدولة، وعمل تثقيف صحى للمترددين.