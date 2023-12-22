

وقال المجلس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قراره يأتي احتراما لأرواح الشهداء في غزة، وعموم فلسطين، وتعبيرا عن تضامنه مع الأهل فيها، في ظل استمرار معاناتهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعرب المجلس، عن تقديره للمواقف الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعم جهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، مشيدين بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه وسلمه المجتمعي.