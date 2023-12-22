متى يكون ظهور دم في البراز علامة على مشكلة صحية تلزم اللجوء للطبيب؟

- الالتهابات والحالات الأخرى

يمكن أن تؤدي الأورام الحميدة والالتهابات مثل التهاب القولون ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي وسل الأمعاء أيضًا إلى ظهور الدم في البراز.

متى تحتاج للذهاب إلى الطبيب؟

أوضح التقرير أنه يمكن حدوث هذا عندما يظهر الدم بشكل واضح، ويكون نزيفا مستمرا ولفترة طويلة، وألم يصعب تحمله، ويعتمد العلاج علي إجراء فحوصات أبرزها منظار المستقيم والقولون، ويتم تحديد بعض الكريمات المسكنة، وفي حالة عدم الاستجابة يكون الحل الجراحي الأرجح.