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فوز المستشار أحمد على المشد بمقعد المستشارين في انتخابات التجديد الثلثي بنادي قضاة المنصورة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:16 م
فوز المستشار أحمد على المشد بمقعد المستشارين في انتخابات التجديد الثلثي بنادي قضاة المنصورة المستشار أحمد علي المشد
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة المنصورة، فوز المستشار أحمد علي المشد بمقعد المستشارين خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة بنادي قضاة المنصورة، فضلا عن حسم مقعدي النيابة العامة والقضاء بالتزكية.
 
أجريت الانتخابات بإشراف قضائي برئاسة المستشار ياسر عبدالقادر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة، وعضوية المستشارين محمد خضر وعمر الذهبي.
 
وحسم مقعدي النيابة العامة بالتزكية كلا من المستشار كريم الزقرد والمستشار محمد رفعت ومقعدي القضاء بالتزكية كلا من المستشار أسامة فرحات ، والمستشار إسلام مصيلحي.
 
فيما تنافس على مقعد المستشارين كلا من المستشار أحمد على المشد، والمستشار أيمن الششتاوي، و حسمها الأخير بفارق الأصوات.
 
 
 
 






الدقهلية

انتخابات نادي القضاة

نادى قضاة المنصورة

المستشار أحمد المشد




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