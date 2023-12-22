فحص 2000 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة الصحية بدمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتضمنت القافلة 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وفي سياق متصل ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، مشيرا أنه تم فحص 1997 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأضاف انه تم الكشف علي 159 حالة أمراض مزمنة شملت الضغط و السكري، كما أنه جرى تحويل 11 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 7 حالات، بالإضافة إلى إجراء 202 تحليل دم و 22 تحليل طفيليات.

أضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم فحص 24 حالة بالأشعة و 61 حالة أخرى بالسونار، فضلا عن عقد 10 ندوات توعوية خلال مدة القافلة حضرها 200 مواطنا من القاطنين بالقرية.

وأكد الدكتور السيد عبد المواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المديرية مستمرة تنفيذ القوافل الطبية في إطار فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلي أن القطاع الطبي يشهد تطورا ملحوظا منذ انطلاق المبادرة والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في خدمات القطاع داخل القري الأكثر احتياجا. وكذلك القري التي استقبلت مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".