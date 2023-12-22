ضبط 10 أطنان و695 كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري على مدار أسبوعين، والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تمكنت من ضبط (10 أطنان و695 كجم) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير 15 محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات 9 أطنان لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

وفي مجال التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط 695 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.