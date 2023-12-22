صحة القليوبية: تقديم التوعية والمشورة لـ379207 من المراهقين بـ64 عيادة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، عن تواجد عيادات رعاية الشباب والمراهقين في 64 مكانا علي مستوي محافظة القليوبية، داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم تقديم خدمات التوعية والمشورة لـ379207 مترددين من المراهقين والشباب منذ بداية المبادرة حتي الآن، حيث تنتشر عيادات رعاية الشباب والمراهقين ب64 مكان علي مستوي المحافظة بإدارات "شبرا غرب ، العبور ، كفر شكر ، شبين القناطر ، بنها ، طوخ ، قليوب ، القناطر الخيرية ، والخانكة".

ومن ناحيتها أشارت هبة خربوش مدير إدارة الصحة المدرسية، أن العيادات تتضمن التوعية والمشورة عن فترة المراهقة والمشاكل النفسية والإدمان والتدخين، والأمراض المزمنة (الحمي الروماتيزمية ، السكر ، الصرع ، ضغط الدم المرتفع والمنخفض، ربو شعبي ، سمنة ، نحافة ، انيميا ، مشاكل سؤ التغذية ، وذوي الاحتياجات الخاصة)، ومشورة ما قبل الزواج، الأمراض المنقولة جنسيا، والصحة الانجابية".

كما تتضمن توعية بالأمراض المعدية، سقوط الشعر ، الهالات السوداء ، سوء استخدام العقاقير الطبية في كمال الأجسام ، الإدمان، ومشاكل الدورة الشهرية، ومشاكل اجتماعية ، عدم التركيز في المذاكرة ، مرض العنف ، التحرش"، حيث تستهدف هذه العيادات الفئة العمرية من 10 - 24 عاما.