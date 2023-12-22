دليل المراكز التكنولوجية بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة لـ5 خدمات

كتبت – مرام محمد

يتردد المئات من أبناء محافظة الجيزة يوميًا على المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في كلًا من أحياء (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق)، ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).

وتهدف المراكز التكنولوجية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة لائقة ومميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط تلك الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالجيزة.

-طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-صورة عقد الملكية.

3-رسم كروكي يبين الطرق المؤدية إلى الموقع موقع عليه من مهندس نقابي.

4-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

-طلب استئناف أعمال بناء

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-صورة من ترخيص البناء الصادر.

3-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

4-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

5-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

6-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

7-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

8-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.

-طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-رسومات الوجهات.

3-توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي.

-طلب ترخيص أعمال بناء (إضافة)

1-سند الملكية.

2-صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

3-حضور من سيصدر الترخيص باسمه أو الممثل القانوني لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.

4-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

5-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

-طلب ترخيص ترميم أو تدعيم

1-صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

2-توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي.

3-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما أو كليهم.

4-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم أو التدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس إنشائي متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

5-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.