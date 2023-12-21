اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رفع 560 طن قمامة خلال عدة حملات للنظافة بمراكز القوصية والبدارى وساحل سليم وصدفا

الخميس، 21 ديسمبر 2023 03:08 م
رفع 560 طن قمامة خلال عدة حملات للنظافة بمراكز القوصية والبدارى وساحل سليم وصدفا جانب من رفع المخلفات
أسيوط-هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والتي يتم تنفيذها علي فترات صباحية مسائية وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد.
 
كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات من صناديق القمامة والمقالب العمومية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع بواسطة معدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا وتم تدعيم كافة المراكز بها لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.
 
وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والبداري وساحل سليم وصدفا عدة حملات للنظافة تحت بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينه البداري ،وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ،ونوابهم بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات لافتاً إلى أن المخلفات التي تم جمعها تصل إلى حوالي 560 طن وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
 
كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جانب أخر من رفع المخلفات
جانب آخر من رفع المخلفات

 







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مركز القوصية

مركز البداري

مركز ساحل سليم




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