جهاز تنمية المشروعات بدمياط: المعرض يعمل على خلق آفاق تسويقية للأثاث

كتب محمد شعلان

قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، إن معرض «صنع في دمياط» للأثاث يعتبر من ضمن سلسلة من المعارض التي تم البدء بها منذ عام 2016 بإجمالي 21 معرض حتي الأن بمشاركة ٦٦ عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات، مشيرًا إلى تنوع المعرض وتنوع الأثاث الخاص به وجودته ومحاولة العارضين على الوصول للمستهلك بصورة جيده وتناسبه وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

وأضاف «شبكة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كل عام يوجد مجموعة من العارضين الجدد بجانب السابق مشاركتهم لخلق نوع من المنافسة ويتم المعرض بالقاهرة الكبرى للوصول للمستهلكين بصورة جيده، لافتًا إلى وجود 65 معرض وورشة مشاركة بالمعرض والمحاولة على تنمية المشاريع الصغيرة، ويوجد المعرض بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بالقاهرة الكبرى والافتتاح يكون من يوم 21 حتي 30 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا حتي الـ10 مساءًا ويوجد به كل ما يندرج تحت صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وتابع: هناك عدة جهات شريكة وهي جهاز محافظة دمياط و الغرفة التجارية بدمياط وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا حرص الجهاز على تقديم الدعم المالى والفنى للتكتلات الإنتاجية، لرفع القدرة الانتاجية وتأهيل المنتجات للتصدير.