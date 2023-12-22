تقرير: صادرات مصر إلى الإمارات تتجاوز مليار دولار خلال العام الجارى.. واللؤلؤ يتصدر

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو مليار و381 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و323 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 58 مليون و279 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى حلت في صدارة السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات في الفترة المذكورة، وذلك على الرغم من تراجعها بشكل طفيف، وبلغت قيمة صادرات اللؤلؤ نحو 534 مليون و124 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 552 مليون و697 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، يليها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية والتي بلغت 208 ملايين و187 ألف دولار في الفترة المذكورة العام الجارى، بينما كانت نحو 180 مليونا و420 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 27 مليونا و767 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات كلا من المراجل والآلات وبلغت قيمتها 33 مليون و651 ألف دولار خلال الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 11 مليون و491 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 22 مليون و160 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفواكه والتي بلغت 75 مليون و340 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل 67 مليون و185 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 8 ملايين و155 ألف دولار.