بعد إعلان الصحة العالمية عن متحور jn 1.. قواعد الوقاية من العدوى خلال السفر

كتبت مروة محمود الياس

كعادة فيروس كورونا منذ عام 2020 وهو يباغتنا كل فترة بتحور جديد له، ومؤخرا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور تحور جديد يسمى jn 1، ومع انتهاء العام الحالي وبدء العام الجديد قد تلجأ الى السفر أو النزهات، لذا عليك بتذكر الاجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على نفسك وعلى أسرتك من العدوى.

ذكر موقع jagran josh أهم أعراض متحور كورونا الجديد والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من يوم، مع آلام بالجسم، وإمكانية الإصابة بالسعال المتفاوت بين كل حالة وأخرى، احتقان الأنف والحلق ، وآلام بالرأس والصداع، مؤكدا على أن المتحور الجديد ليس شديد الخطورة، ولكن يجب اتباع الاجراءات الاحترازية المعروفه للوقاية من الإصابة به.

فيما ذكر تقرير نشره موقع" لايف سترونج" مجموعة من أهم القواعد الاحترازية، أنه يجب اتباع هذه القواعد في المطار وأثناء تواجدك على الطائرة وهى:

ـ يجب قبل سفرك أن تكون قد استوفيت كل جرعات تطعيم الكورونا الذي يحمي من الإصابة.

ـ ابتعد عن التزاحم سواء أثناء تواجدك في المطار أو أثناء صعودك إلى الطائرة، إذا كانت الطوابير مزدحمة رغما عنك فعليك اختيار أماكن متباعده قدر الإمكان بينك وبين الشخص الذي أمامك والشخص الذي خلفك.

ـ عند استخدام المرحاض داخل الطائرة عليك بتنظيف يديك بعدها جيدا لمدة لا تقل عن 15 ثانية بالصابون والماء.

ـ لا تنس أسس النظافة التي أهمها ارتداء الكمامة، واصطحب معك مجموعة من الكمامات لتغييرها، كذلك اهتم بالكحول، أو جل المعقم.

ـ لا تتصافح بالأيدي إلا فى أضيق الحدود.

ـ استخدم المناشف الورقية في تجفيف يديك وفي الاستعمالات الأخرى.

ـ ضع يديك على فمك أثناء العطس أو الكحة، ونظفها جيدا بعدها.

ـ اغسل يديك قبل تناول الطعام على الطائرة، وبعد تناوله .