بريطانيا تواجه خطر الركود.. ومسئول بوزارة الظل: دليل آخر على فشل سوناك

كتبت: نهال أبو السعود

تزايدت المخاوف من وقوع المملكة المتحدة في الركود بعد مراجعة الأرقام الرسمية لتظهر أن الاقتصاد انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفقا لصحيفة الجارديان، التقييم بأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث – بانخفاض عن التقدير السابق بعدم النمو – سيكون بمثابة ضربة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي وعد بدفع الاقتصاد إلى النمو كأحد تعهداته الخمسة للناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن الأداء الأقل من التقييم السابق للشركات الصغيرة وإنتاج الأفلام والهندسة والتصميم والاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات كان السبب وراء معظم المراجعة.

كما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نزولاً إلى نمو صفري، من تقدير سابق بتوسع بنسبة 0.2%، ليترك الاقتصاد مستقرًا على نطاق واسع على مدار العام.

وبحسب التقرير، يعتبر الاقتصاد البريطاني في حالة ركود فني بعد ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وأي انكماش إضافي في الربع الرابع من شأنه أن يدفع المملكة المتحدة إلى هذه الفئة.

وقال وزير الخزانة، جيريمي هانت، إنه يعتقد أن الاقتصاد يستعد للانتعاش: "إن التوقعات على المدى المتوسط لاقتصاد المملكة المتحدة أكثر تفاؤلاً بكثير مما توحي به هذه الأرقام.

ورفضت نظيرته في حزب العمال، راشيل ريفز، تحليل هانت، قائلة إن الأرقام الأخيرة هي مثال على سجل فشل سوناك كرئيس للوزراء وقال وزير المالية في حكومة الظل: "لقد فشل في التغلب على ليز تراس، وفشل في تقليص قوائم الانتظار، وفشل في إيقاف القوارب، والآن فشل في تنمية الاقتصاد".

وتابعت: "ثلاثة عشر عاماً من الفشل الاقتصادي في ظل حكم المحافظين تركت العمال في وضع أسوأ، مع ارتفاع الفواتير، وارتفاع الرهون العقارية، وارتفاع الأسعار في المتاجر".

وقد ظهر القلق بين الأسر في وقت سابق من هذا العام بشأن الاقتصاد من خلال ارتفاع نسبة الادخار، التي ارتفعت إلى 10.1% في الربع الثالث، ارتفاعًا من 9.5% في الربع الثاني مع نمو الدخل بأكثر من الإنفاق.

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الشركات الصغيرة التي قدمت عائدات أقل من المتوقع لضريبة القيمة المضافة لعبت دورًا في إجبار مكتب الإحصاءات الوطنية على مراجعة أرقامه.