جارديان: تجار التجزئة البريطانيون يواجهون ضعف الاستهلاك وسط زيادة التكاليف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تجار التجزئة فى بريطانيا يواجهون عاما جديدا صعبا حيث من المتوقع أن يقترن ضعف الطلب الاستهلاكي بوابل من التكاليف المتزايدة.

من المرجح أن يحافظ المتسوقون على توقف إنفاقهم مؤقتًا خلال الأشهر الأولى من عام 2024، وفقًا للتوقعات التى نشرتها اليوم مجموعة "مركز قطاع التجزئة البحثى" ، وهى مجموعة من خبراء الصناعة الذين يقومون بتحليل صحة القطاع، حيث تؤثر تكاليف الرهن العقارى والإيجار المتزايدة على ثقة المستهلك.

وقال بول مارتن، رئيس قسم التجزئة فى المملكة المتحدة فى شركة كيه بى إم جى الاستشارية: "سيزداد الأمر سوءا".

فى حين أن الطلب قد يرتفع فى الربيع، حيث من المتوقع أن يواجه تجار التجزئة ضغوطًا مالية - وخاصة أولئك الذين يتاجرون عبر الإنترنت فقط فى قطاع الأزياء الذى تضرر بشدة أو بدون دعم مالى قوى – تبدأ زيادة الأسعار بالنسبة لمعظم تجار التجزئة مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور فى أبريل ونمو الأعمال.

وقالت الصحيفة أن مركز الأبحاث يعتقد أن المخاوف بشأن الاقتصاد الأوسع وارتفاع تكاليف الاقتراض ستعنى أن المستهلكين سيبقيون أصابعهم على زر إيقاف الإنفاق مؤقتًا فى الأشهر الأولى من عام 2024.

وأضافت أن إعلان بنك إنجلترا أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى مرتفع لن يجلب الراحة لأولئك الذين يقتربون من نهاية صفقات الرهن العقارى أو اتفاقيات تمويل السيارات أو الذين يحتاجون إلى قرض، فى حين أن الكآبة المحيطة بالاقتصاد المتعثر يمكن أن تقوض ثقة العمالة وفرص العمل.

وقال تشارلز بيرتون، من شركة التحليل أكسفورد إيكونوميكس "على الرغم من المزيد من الانخفاض فى التضخم، ومن منتصف العام، من المحتمل أن يبدأ بنك إنجلترا فى خفض أسعار الفائدة، نتوقع أن يواجه اقتصاد المملكة المتحدة صعوبات فى اكتساب الزخم فى عام 2024. وسينمو إنفاق الأسر بشكل عام ببطء، وكذلك قطاع التجزئة. والمبيعات".

ومن المتوقع أن تكون الصحة والجمال أحد القطاعات القليلة التى ستتمتع بالنمو المستمر فى العام الجديد - بناءً على الفترة التى تسبق عيد الميلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد فئات التجزئة الفاخرة والباهظة الثمن، مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، تراجعًا مستمرًا.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق ميدلاندز واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بشدة بشكل خاص، حيث يؤثر فقدان الوظائف فى القطاع الصناعى على القوة الشرائية الإقليمية، وفقًا لبيرتون.