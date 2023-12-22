وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني - إن هذا الأمر التنفيذي الجديد يمنح أيضًا الولايات المتحدة سلطة حظر استيراد بعض السلع المستخرجة أو المنتجة أو المحصودة في روسيا إلى الولايات المتحدة، حتى لو تم تحويلها إلى دولة ثالثة.

وأضاف أن هذا الإجراء المتخذ اليوم يؤكد حاجة المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم إلى التأكد من أنها لا تسهل الأنشطة التي تدعم جهود الحرب الروسية، مع ضرورة التزامها بممارسات العناية الواجبة التي تحميها من الاستغلال من جانب شبكات المشتريات الروسية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستحاسب المؤسسات التي تفشل في تنفيذ التدابير المناسبة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها ملتزمة بالحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي لمواصلة حربها في أوكرانيا.