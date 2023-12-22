ونقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية عن فلوروس قوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الجنرال تشارلز ركزا خلاله على الوضع الأمني القائم في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون الثنائي في التعامل مع التحديات التي تواجه استقرار المنطقة.

كما تمنى فلوروس لنظيره الأمريكي التوفيق في منصبه الجديد.