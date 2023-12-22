بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية كونستانتينوس فلوروس، الخميس مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، التطورات الحالية في المنطقة.
ونقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية عن فلوروس قوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الجنرال تشارلز ركزا خلاله على الوضع الأمني القائم في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون الثنائي في التعامل مع التحديات التي تواجه استقرار المنطقة.
كما تمنى فلوروس لنظيره الأمريكي التوفيق في منصبه الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة