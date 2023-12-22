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الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:56 ص
الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة، وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد ارجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التى يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد، بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة"، لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.







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