الصادرات المصرية إلى ليبيا تقفز إلى مليار و206 ملايين دولار خلال 2023

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو مليار و206 ملايين دولار، بينما كانت نحو 893 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 312 مليونا و747 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة أهم الصادرات السلعية المصرية إلى ليبيا تضمنت كلا من مصنوعات حجر وأسمنت وكانت قيمتها نحو 184 مليونا و342 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، بينما كانت نحو 64 مليونا و202 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 120 مليونا و140 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 112 مليونا و46 ألف دولار فى الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل 76 مليونا و475 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت 35 مليونا و571 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا الصادرات المصرية من الملح والكبريت وأحجار وأسمنت بقيمة بلغت 64 مليون و666 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 45 مليونا و156 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي، بزيادة بلغت 19 مليونا و510 آلاف دولار، بالإضافة إلى خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة بلغت 60 مليونا و224 ألف دولار في الفترة المذكورة العام الجاري، مقابل 42 مليونا و961 ألف دولار في نفس الفترة عام 2022، بزيادة بلغت 17 مليونا و263 ألف دولار، وأخيرا الملابس وبلغت قيمتها 35 مليونا و141 ألف دولار بالفترة المذكورة العام الجاري، مقابل 26 مليونا و231 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 8 ملايين و910 آلاف دولار.