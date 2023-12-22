السحلب مشروب مفضل فى الشتاء.. يقوي مناعتك ويحافظ على جهازك الهضمي

كتبت فاطمة ياسر

خلال أيام الشتاء الباردة، نلجأ للعديد من المشروبات والأطعمة التي تساعد في الشعور بالدفء، ومن أشهرها مشروب "السحلب"، الذي يتمتع بشعبية عالية خلال فصل الشتاء.

أوكد الدكتور إبراهيم جودت استشاري التغذية الإكلينيكية في كلية طب أسيوط، أن السحلب يعتبر من المشروبات الساخنة المفضلة خلال فصل الشتاء، فهو يساعد على الشعور بالدفء، لأنه يمد الجسم بالحرارة، ويرفع من نشاطه وحيويته، بالتالي يقل لدى الفرد الشعور ببرودة الطقس.

وأضاف استشاري التغذية، أن السحلب يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، ومنها الكالسيوم، فيتامين ب، وفيتامين د، وحمض الفوليك، والعديد من العناصر الأخرى الهامة للجسم، لأفتا أنه يتم صنعه من الحليب، والنشا، والسمسم، والمكسرات، ولذا فتناوله يعد هاما في الشتاء.

وأشار إلى أن السحلب يساعد في تهدئة مشاكل المعدة المختلفة، وخاصة مرضي القرحة والالتهابات، ويعد السحلب جيدا لمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك نظرا لاحتوائه على الحليب، فتناوله يحسن عملية الهضم، يحسن حركة الأمعاء، فهذا يجعله مهدئا للمعدة، كما أنه من المشروبات الجيدة للأطفال المصابين بالإسهال، لأنه يساعد في علاج هذا العرض.

واستكمل استشاري التغذية الإكلينيكة، أن السحلب لديه القدرة على تقوية الجهاز المناعي، لما يحتويه من عناصر غذائية تساهم في هذا الأمر، لافتا، أن السحلب يعد مشروبا جيدا لمرضى مشاكل العظام كالهشاشة، والذين يعانون من ضعف الأسنان، وذلك يرجع لما يحتويه من نسبة عالية من الكالسيوم.

وأوضح جودت، أن السبب وراء الشعور بالدفء بعد تناول مشروب السحلب يرجع إلي تنشيط الدورة الدموية بعد تناوله، وهذا يساهم بشكل ملحوظ في ضبط ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين للجسم، ولذا تناوله يعد مفيدا خلال فصل الشتاء.