الأقصر تشهد قافلة توعوية بقرى حياة كريمة حول القضايا السكانية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة العامة للسكان بمحافظة الأقصر، قافلة توعوية فى قرى مركز ومدينة أرمنت والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية وتهدف إلى نشر الثقافة السكانية والتعريف بأهم القضايا السكانية ورصد المشكلات، بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وصاحب أعضاء القافلة فريق وحدة السكان من المتطوعين، والذين تم تدريبهم على التعامل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، وقد لاقت الحملة استحسان أهالى القرى المستهدفة خلال القافلة، وهى قرى الرزيقات قبلي وقرية الرزيقات بحري وقرية الديمقراط.

واستمع مسئولى وحدة السكان بالأقصر، إلى مختلف الأطياف والأعمار من سكان القرى من الرجال ودارت المناقشات حول المشكلات العامة لوضع الحلول المناسبة، وذلك بما يتوافق مع مسئوليات واختصاصات وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية لوحدات السكان بالمحافظات، وبحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.