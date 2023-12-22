أوقاف الأقصر تفتتح المسجد الكبير بالرياينة بعد انتهاء تجهيزه اليوم

وضعت مديرية أوقاف محافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة اللمسات النهائية لافتتاح المسجد الكبير فى الرياينة بمدينة أرمنت، اليوم الجمعة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفى هذا الصدد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أنه تم على مدار الأيام الماضية وضع اللمسات النهائية لافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو المسجد الكبير بالرياينة بمدينة أرمنت، وتم فرشه بالسجاد الجديد من الوزارة، حيث سيحضر الافتتاح كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أرمنت.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الجمعة الماضية، افتتاح مسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية، وذلك بحضور قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر، حيث قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم الافتتاح بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تعمل بكل جهدها فى كل الإدارات المختلفة لخدمة المصلين ورواد المساجد، حيث تم فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوى، الانتهاء من كل الاستعدادات لفرش 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى التالى:- (مسجد على بن ابى طالب بالغواربة - مسجد أحمد مصطفى بالمحاميد قبلى - مسجد العبابدة بالعديسات قبلى - مسجد العنانيه بالنمسا - مسجد ابو جوهر بالطود - مسجد العتيق بالشغب)، موجهاً الشكر لكل من يساهم فى تطوير وتجميل بيوت الله وكل الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها.