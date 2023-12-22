الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الساعات المقبلة..واستقرار الأجواء من الإثنين

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شاهدنا في الساعات الماضية انخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، كما أن نشاط الرياح الموجود جعلنا نشعر ببرودة الطقس، كما كان مثيرا للرمال والأتربة أدى لانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق من القاهرة الكبرى لألفي متر مع سقوط الأمطار المتوسطة وكان بالإسكندرية والبحيرة وشرم الشيخ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ومزيد من الإحساس بالبرودة، والصغرى في فترة الليل متوقع تسجيل من 13 لـ14 درجة مئوية مع استمرار نشاط الرياح.

وأشارت إلى أنه بدءًا من الغد تبدأ الأتربة والرمال المثارة تنحصر في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وباقى مناطق الجمهورية لا يكون عليها أتربة ورمال مثارة ولزن سيكون بها نشاط للرياح مع انخفاض قيم درجات الحرارة، كما أن ال أمطار موجودة غدا ولكن على المناطق الساحلية فقط، ما بين خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط والأمواج تتجاوز 3.5 مترو غير مؤهلة لأي أعمال صيد.

وتابعت، "يوم الأحد تستمر معنا أجواء انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومتوقع مع يوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع ترتفع درجات الحرارة ما بين 21 و23 درجة مئوية فترة النهار وتبدأ سرعات الرياح تهدأ، ونشعر باستقرار الأجواء بشكل كبير".