اسبانيا تعتقل 54 شخصا بتهمة الإرهاب بسبب تداعيات مجازر إسرائيل فى غزة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة " الباييس" الإسبانية إن الوضع فى غزة واستمرار المجازر الاسرائيلية ضد الفلسطينين ، أدى إلى نشر التهديدات الإرهابية بشكل واضح في أوروبا، وفى إسبانيا اعتقلت السلطات 54 شخصا إرهابيا خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار الحرب في غزة أدت الى رفع التهديد الإرهابى في جميع أنحاء أوروبا، ورفعت إسبانيا مستوى التأهب إلى المستوى الرابع، ومنذ ذلك الحين ، نفذت الشرطة الاسبانية عمليات اعتقالات لإرهابين وصل عددهم 54 شخصا خلال شهرين فقط ، وهو زيادة 8 أشخاص عن عام 2022 بأكمله.

وبحسب وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، فإن مستويات التأهب لمكافحة الإرهاب هي جزء من خطة الوقاية والحماية من الإرهاب، حيث تعمل الخطة كآلية لكشف ومتابعة وتحليل وتقييم مخاطر الهجوم من خلال "التنفيذ والتنسيق" للأجهزة اللازمة، بهدف تطوير الإجراءات "قبل تنفيذ هجوم إرهابي بهدف" لمنع حدوثه".

وحث رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز على الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين وذلك من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وقال إن ذلك "حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين".

وأعرب سانشيز عن أسفه لأن الصراع يسبب "الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار" سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم