ارتفاع ضحايا زلزال الصين لـ148 قتيلا و781 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السلطات المحلية في الصين، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب شمال غربي الصين، ارتفعت إلى 117 شخصا في مقاطعة قانسو، ليصل العدد الإجمالي للضحايا في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي إلى 148.

ووفق وكالة الأنباء الصينية، فإن عدد الإصابات حتى صباح اليوم الجمعة، ارتفع إلى أدى 781 إصابة في قانسو، وفقا لمقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة.

وفي مقاطعة تشينجهاي، أسفر الزلزال عن مقتل 31 شخصا حتى يوم الخميس.

ووقع الزلزال في الساعة 11:59 مساء الاثنين بعمق بؤري بلغ 10 كيلومترات.



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