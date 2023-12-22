اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينجهاي الصينية إلى 31 قتيلا و198 مصابا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينجهاي الصينية إلى 31 قتيلا و198 مصابا زلزال الصين - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت السلطات المحلية الصينية، إن عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب شمال غربي الصين ارتفع إلى 31 شخصا في مقاطعة تشينجهاي .
 
وبحسب وكالة شينخوا، فإنه حتى الساعة 10:00 مساء يوم الخميس الماضي، أسفرت الكارثة عن إصابة 198 شخصا في تشينجهاي ، ولا يزال ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.
 
ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 11:59 مساء الاثنين الماضي ويصل عمقه البؤري 10 كيلومترات. تقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.
 
وبحلول صباح الأربعاء الماضي، تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في قانسو.






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