ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تشينجهاي الصينية إلى 31 قتيلا و198 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السلطات المحلية الصينية، إن عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب شمال غربي الصين ارتفع إلى 31 شخصا في مقاطعة تشينجهاي .

وبحسب وكالة شينخوا، فإنه حتى الساعة 10:00 مساء يوم الخميس الماضي، أسفرت الكارثة عن إصابة 198 شخصا في تشينجهاي ، ولا يزال ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 11:59 مساء الاثنين الماضي ويصل عمقه البؤري 10 كيلومترات. تقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.

وبحلول صباح الأربعاء الماضي، تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في قانسو.