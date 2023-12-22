اليوم السابع
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إعدام 1400 كيلو مواد غذائية والمرور على 354 منشأة خلال حملات بالدقهلية.. صور

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:48 م
إعدام 1400 كيلو مواد غذائية والمرور على 354 منشأة خلال حملات بالدقهلية.. صور جانب من الحملات
الدقهلية - محمد الحبشى

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 354 منشأة، تبين أن 49 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 176 محضراً، و سحب 83عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1415 كيلو من أغذية متنوعة و  335 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية
 
وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين
 
ياتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
إعدام منتجات
إعدام منتجات

إعدام مواد
إعدام مواد

جانب من اعدام منتجات غذائية
جانب من اعدام منتجات غذائية

حملات مراقبة الاغذية
حملات مراقبة الاغذية

غلق منشآت
غلق منشآت

 







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