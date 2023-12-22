إعدام 1400 كيلو مواد غذائية والمرور على 354 منشأة خلال حملات بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة مراقبة الأغذية ب الدقهلية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 354 منشأة، تبين أن 49 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 176 محضراً، و سحب 83عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1415 كيلو من أغذية متنوعة و 335 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

ياتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.