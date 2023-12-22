اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 12:00 م
أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف سفن روسيه
أ ش أ

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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود.

وأضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 22 ديسمبر، تحتفظ روسيا بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

 







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روسيا




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