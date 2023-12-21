وزارة الأوقاف: توزيع 11 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف أنه اعتبارا من الأحد المقبل حتى الخميس 28/12/2023م سيتم إطلاق عملية توزيع 11 طنًّا من لحوم الإطعام، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بمحافظات: (البحيرة، والمنيا، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا، والبحر الأحمر)، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وإسهامها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف إن صكوك الإطعام تجاوزت 206 ألف صك بزيادة أكثر من 92 ألف صك عن العام الماضى وتقترب من مضاعفة حصيلة العام الماضى.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علما بأن الوزارة قررت صرف إثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالى ما تم جمعه فى مديريته فى العام الماضى قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع فى 31/ 12/ 2023م.

وكانت قالت وزارة الأوقاف إن حصيلة صكوك الإطعام التى تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة فى تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضى.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز فى الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتى تنتهى فى 31 ديسمبر من العام الجارى 2023م.