وكالة الأصارد الجوية الكورية: موجة برد قطبى شمالى تجتاح كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الكورية "KMA"، اجتياح موجة برد قطبى شمالى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة فى سول إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر فى أبرد صباح هذا الموسم، وسط توقعات باستمرار البرد حتى يوم الجمعة.

وأفادت الوكالة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - بأن درجات الحرارة انخفضت إلى 24.7 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة تشوروون الحدودية مع كوريا الشمالية، و20.6 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة هواتشون القريبة، و18.4 درجة مئوية تحت الصفر في ممر دايغغوالليونغ.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن سول سجلت 14.4 درجة مئوية تحت الصفر، مع انخفاض درجات الحرارة المحسوسة إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.