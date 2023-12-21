وفر 30% من فلوس الكهرباء بأقل الخطوات .. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يستطيع المواطن باتباع أقل الخطوات بمنزله أو بالمنشاة التجارية الخاصة به خفض قيمة فاتورة الكهرباء وتوفير حتى 30 % من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يتأثر نمط الاستهلاك اليومى للمشترك، وفيما يلى بعذ النصائح لتوفير المبالغ المالية من قيمة فاتورة الكهرباء :



1- عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه،، ويفضل وضعها قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء مباشرة.



2- تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض استهلاك المكواه من الكهرباء.



3- تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة وترك فراغات بينها داخل الثلاجة أو الديب فريزر يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.



4- اعتمد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء.