اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:21 ص
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لو هتشغل التكييف على وضع "ساخن" اتبع هذه الخطوات ووفر فى فاتورة الكهرباء

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:00 ص
لو هتشغل التكييف على وضع "ساخن" اتبع هذه الخطوات ووفر فى فاتورة الكهرباء أجهزة تكييف
كتبت رحمة رمضان

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يلجأ العديد من المواطنين إلى الاعتماد على تكييف الهواء خلال أشهر الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وذلك من خلال ضبط الجهاز على وضع "ساخن" لتدفئة الجو، وهو ما يتسبب أحيانا فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء إذا أساء المشترك الاستخدام ، ويرصد اليوم السابع لقرائه بعض الخطوات لخفض استهلاك الكهرباء بالتكيف عند استخدامه على وضع الساخن و هى كالاتى:
 
1- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.
 
2-تأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.
 
3-اغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ15 دقيقة.
 
4-ضبط التكييف الساخن على درجة ٢٢ يقلل من استهلاك الكهرباء.
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

فاتورة الكهرباء




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