وفد من الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يصل مدينة العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال زيارته إلى مدينة العريش.

ضم الوفد كلا من ، الدكتور بيترا خوري المسؤول العالمي للصحة والرعاية ، الدكتورة الهام الكفافي المسؤول الإقليمي للصحة المجتمعية، الدكتورة مايا حلواني مدير عمليات الاتحاد الدولي لأزمة غزة ، الدكتور محمود ثروت مسؤول دولي عن الأمراض المزمنة، الدكتور محمد رشاد المسؤول الإقليمي للخدمات الصحية، الدكتور عمر عصام مسؤول إقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعى، الدكتور جريجورى هاينس مسؤول دولى عن الخدمات الصحية وطب الطوارئ.



وثمن الوفد الدور الذى تقوم به محافظة شمال سيناء ممثلة في الهلال الأحمر المصرى فى استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأنه لولا هذا الدور لما استطاعت الدول أن تصل بمساعداتها إلى قطاع غزة.



وأشاد الوفد بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الأطراف لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.



بدوره وجه محافظ شمال سيناء الشكر للهلال الأحمر المصري للدور الكبير الذي يقوم به في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة ، كما وجه الشكر للصحة على استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية ، فهما الرئتان لدعم العمل الإنسانى لأزمة غزة.

وأكد المحافظ أنه يجب النظر بفكر إستراتيجي لضرورة توفير مخازن استراتيجية للمساعدات تستوعب كل المساعدات الموجودة فى المحافظة وضرورة توفير دعم للمستشفيات في مجال جراحة العظام وخاصة أن أغلب الإصابات متمثلة فى العظام والحروق وغيرها.



وطالب كل من الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ولطفى غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري ، بإنشاء مركز للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين والمتعاملين معهم لإعادة تأهيلهم نفسيا عقب الأحداث التي تشهدها غزة وعقب فترة علاجهم في المستشفيات.