وزير الدفاع كوريا الجنوبية: الشمال نجح فى إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات

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قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى "شين وون-سيك" اليوم /الخميس/ إن كوريا الشمالية نجحت فى إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات مؤخرا، ولكن لم يتم التحقق بعد من تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن وزير الدفاع - خلال جلسة برلمانية - تأكيده أن " كوريا الشمالية نجحت فى إطلاق صاروخ لمسافة طويلة وتطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب، ولكن لم يتم التحقق بعد مما إذا كان قادرا على العودة إلى الغلاف الجوى وضرب الهدف بدقة".



وأضاف: " على الرغم من أنه لم يتم التحقق بعد من تكنولوجيا الرؤوس الحربية المتعددة التى تمتلكها كوريا الشمالية بدقة، فمن المعتقد أنها تتحرك فى هذا الاتجاه".



وردا على تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة، قال "شين" إنه سوف يسرع جهود الردع النووى مع واشنطن لجعل اتفاقياتهما فى المجموعة الاستشارية النووية الثنائية «لا رجعة فيها»، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.



وخلال الجلسة الثانية للمجموعة الأسبوع الماضي، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن استراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف عام 2024، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة تحاكى الهجمات النووية من الشمال، مما أثار احتجاجات كوريا الشمالية.



وقد تزايدت المخاوف من أن تواصل بيونغ يانغ محادثات نزع السلاح النووى مع واشنطن باستخدام وضعها كقوة نووية، وذلك إذا تم انتخاب الرئيس الأمريكى السابق "دونالد ترامب" لولاية ثانية فى انتخابات نوفمبر 2024.