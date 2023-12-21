اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإسكان يصل أسوان لتفقد المشروعات التنموية بمدينة أسوان الجديدة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:43 ص
وزير الإسكان يصل أسوان لتفقد المشروعات التنموية بمدينة أسوان الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الى محافظة أسوان، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
 
 
ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.
 
 






وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه أسوان الجديده




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة