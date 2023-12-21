هيئة قضايا الدولة تستمر فى تسلم ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد حتى 11 يناير

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد إسماعيل

تواصل هيئة قضايا الدولة تسلم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 حتى يوم الخميس 11 يناير 2024، ووفق الجدول الزمنى المعلن يستمر استقبال طلاب جامعة عين شمس لليوم الثانى على التوالى لتسليم ملفات التعيين.

يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.