مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب فى العقد الرابع من العمر مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بدراجته النارية طريق سيكم نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" مغاورى س ب " 35 عاما ومقيم بدائرة مركز ومدينة بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، والفحص تبين وفاة شاب متأثرا بالإصابات التى لحقت به جراء اصطدام سيارة ربع نقل به خلال سيره بدراجة بخارية أمام سيكم نطاق مركز بلبيس.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

كما لقى سائق دراجة بخارية « توك توك »، فى العقد الثالث من العمر، مصرعه، أسفل عجلات قطار الصالحية القديمة أبو كبير، متأثرا بالإصابات التى لحقت به خلال قيادته التوك توك الخاص به على مزلقان جهينة البحرية، بنطاق دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول « أحمد.. خ » 23 عاما، ومقيم بدائرة مركز ومدينة فاقوس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثراً بالإصابات التى لحقت به، جراء اصطدام القطار به خلال سيره وعبوره بالتوك توك الخاص به مزلقان السكة الحديد وقت سير القطار.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.