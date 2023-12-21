المؤبد لمتهم بقتل عامل إثر نشوب مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، لإدانته فى بقتل عامل طعناً بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما بنطاق قسم شرطة بلبيس

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 7628 لسنة 2023 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 3216 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الجارى، عندما أحالت النيابة العامة "أحمد. ج"، عامل، ومقيم بنطاق مدينة بلبيس، للمحاكمة الجنائية، فى واقعة اتهامه بقتل "حسين. م. ال" عامل، ومقيم بدائرة القسم، طعناً بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما.

وتبين من أقوال الشهود نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، قام على أثرها الأول بالتعدى على الأخير بالضرب مستخدماً سلاح أبيض « سكين »، بأن سدد له طعنة استقرت بمنطقة البطن، وأخرى بمنطقة الرقبة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بأنه على إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه وبين المجنى عليه تطورت لمشاجرة، وعلى أثرها قام المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بأن قام بطعنه طعنة استقرت بالبطن وأخرى بمنطقة الرقبة مما نتج عنها وفاته، وعزى قصد المتهم قتل المجنى عليه.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل المجنى عليه عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن سدد له طعنة فى بطنه، ثم والى عليه الاعتداء بضربة استقرت بعنقه، مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "سكين"، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواحهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.