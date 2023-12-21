مدير مركز البحوث الاجتماعية: أوصينا بأن التعليم عن بعد لا يصلح نظاما كليا للدراسة

كتب أحمد إسماعيل - تصوير خالد كامل

قالت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن التعليم عن بعد لايصلح نظام كلى للدراسة في مصر ولكن وسيلة مساعدة فقط.

وأجابت الدكتورة هالة رمضان في حوارها مع " اليوم السابع " عن سؤال يقول ما دور المركز في إصلاح منظومة التعليم المصرى ؟ قائلة درسنا كل الأنظمة اللى تم وضعها في الفترات السابقة لمنظومة التعليم، وفى فترة الكورونا درسنا التعليم عن بعد عندما تحولنا كلنا لهذا النظام بشكل كامل، ورصدنا هذا في تقرير وأخذنا عينة من كل الأشخاص حتى اثناء الحظر وكنا نلجاء للأساليب الألكترونية لنتمكن من مقابلة العينات ومعرفة أرائهم، وبعد ذلك خرجنا بنتيجة تقول لا يجوز الأعتماد على التعليم عن بعد بشكل كامل، لأن هذا النظام يفقد كثير من عناصر المنظومة التعليمية التي تؤثر في شخصية الطالب، فالتعليم عن بعد بشكل كلى له مساؤى كثيرة منها غياب المراقبة، ومن الممكن الأستفادة منه وسيلة مساعدة داخل المدرسة.

ويهدف المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك بغرض وضع الاسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم.

وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه العديد من الطرق ومنها إجراء البحوث والدراسات والاشراف عليها، وتنظيم الدورات التدريبية، ونشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.