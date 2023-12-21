محافظ كفر الشيخ يلتقى المواطنين ويخصص 10 أفدنة لإنشاء المستشفى العام الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مستوى المرافق والخدمات، بشوارع مدينة كفرالشيخ، ويستمع لعدد من المواطنين ويكلف بالتواصل معهم ميدانياً والحل العاجل لمشاكلهم وحسن معاملتهم، قائلاً : " المواطن هو الركن الأساسي للتنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة له وتلبية احتياجاته "، وذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ، بإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، مع إزالة الأرصفة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، شارع المستشفى العام بوسط مدينة كفرالشيخ، والتقى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، موجهاً بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحسن معاملتهم، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص مساحة 10 أفدنة لإنشاء مستشفى كفرالشيخ العام الجديدة بجوار مجمع إسكان تحيا مصر، بمدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطورات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى ، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.