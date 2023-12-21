محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة للنظافة وتطهير شبكات صفايات الأمطار

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

أكد اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جرى رفع 140 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات ، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرى رفع 80 طن مخلفات قمامة، بقري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، مؤكداً لأنه جرى متابعة كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

وأكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه جرى رفع 85 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، واستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وتم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الاشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأضاف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه جرى رفع 85 طن قمامة، وإزالة التراكمات بكافة شوارع وأحياء المدينة وقرى المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

وأكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى رفع 60 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربي.

وأضاف هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، أنه تابع حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذلك رفع الناتج اليومي الذي بلغ 70 طن ، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي .

وأكد سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، أنه تم رفع 60 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية ،بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدى غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 40 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة ،ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.

وأكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تابع أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية، ورفع 50 طن قمامة ، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، وحركة نقل الركاب بالمواقف.

وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه تابع أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذي بلغ 70 طن من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد علي سلامة، رئيس مدينة مسير، تم رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 77 طن قمامة من شوارع المدينة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 80 طن قمامة، فضلاً عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين و ازاله الاعلانات الغير مرخصة والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع 90 طن ، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات أمام المحلات بكافة أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 60 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلاً عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.