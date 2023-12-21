تقلبات جوية بكفر الشيخ وهبوب رياح وإعلان حالة الطوارئ... صور

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حالة من الطقس المتقلب، وهبوب رياح، وسماء ملبدة بالغيوم، ولم تؤثر حالة الطقس المتقلب في حركة الملاحة البحرية، في مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، ولم تعلن غرفة العمليات بالمحافظة عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بالتقارير عن حالة الطقس.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، المتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.، كما يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذي يعمل على حجب أشعة الشمس، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذى يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.